Moçambique/Eleições

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Moçambique aprovou hoje com nove votos a favor e oito contra os resultados das eleições da última semana, com ampla vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e do Presidente Filipe Nyusi.

Os oito membros que votaram contra, que incluem partidos da oposição e algumas organizações da sociedade civil, referem, numa declaração de voto, que os resultados "foram produzidos" por "presidentes e vice-presidentes de mesas de voto e outros elementos nocivos à verdade eleitoral", escolhidos à margem das regras.

"Rejeitamos estes resultados porque os mesmos não refletem fielmente a vontade popular", escrevem.