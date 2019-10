Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá hoje posse ao XXII Governo Constitucional, liderado pelo socialista António Costa, e composto por 19 ministros, e 50 secretários de Estado.

Após a cerimónia de tomada de posse, que decorrerá no Palácio da Ajuda, o Governo reúne-se em Conselho de Ministros.

Nos primeiros conselhos de ministros após a posse dos governos, a agenda inclui a preparação da apresentação do Programa do Governo na Assembleia da República e a lei orgânica do novo executivo.