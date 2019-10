Portugal Fashion

O 45.º Portugal Fashion encerra hoje com Alves/Gonçalves na Alfândega do Porto, mas o evento arranca pela manhã com a dupla Marques'Almeida na Casa de Serralves, onde está patente a exposição "Paula Rego. O grito da Imaginação".

Em setembro, a dupla Marques'Almeida participou na Semana da Moda de Londres, com uma coleção de moda feminina para a primavera/verão 2020, assente nos valores de inclusão e da diversidade com referências que iam do estilo dos anos 1950 aos movimentos 'punk' e 'grunge'.

Hoje, pelas 11:00, a coleção da marca portuguesa sediada em Londres apresenta-se na Semana da Moda do Porto, para desfilar na Casa de Serralves, onde se encontra patente a exposição "Paula Rego. O grito da imaginação", inaugurada na passada quinta-feira.