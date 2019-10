Actualidade

O Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos quer ajudar o Conselho Disciplinar do Sul a acelerar o despacho de processos pendentes e pediu um ponto de situação para poder delinear um plano de ação, anunciou hoje este órgão.

Em comunicado, o Conselho Regional do Sul (CRS) adiantou que "solicitou ao Conselho Disciplinar (CD) Regional do Sul um conjunto de informações no sentido de avaliar corretamente a atual situação de forma objetiva e proativa".

"Pretende o CRS contribuir para a melhoria do funcionamento do CD, desencadeando as medidas necessárias a uma maior efetividade e rapidez nas decisões do mesmo", acrescenta.