Actualidade

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) obteve, em 2017, um resultado líquido de 520.751 euros, mais 418.703 euros do que em 2016, segundo demonstrações financeiras do relatório e contas, o último aprovado pelos Estados-membros.

De acordo com as contas da organização de 2017, aprovadas no Conselho de Ministros em julho deste ano, na cidade do Mindelo, em Cabo Verde, e auditadas pelo Tribunal de Contas de Angola e pelo Tribunal Administrativo de Moçambique, e que fazem a comparação relativamente aos valores de 2016, neste ano o lucro da CPLP tinha sido de 102.048 euros.

Em 2017, também o resultado operacional (antes de despesas de financiamento e impostos), de 498.169,99 euros, representa um crescimento face a 2016, ano em que o valor não ultrapassou 58.099,06 euros.