Actualidade

O português Ricardo Santos ascendeu hoje à liderança do Foshan Open, na China, ao terminar o terceiro dia do torneio do 'challenge tour' com 200 pancadas, 16 abaixo do par, em igualdade com o anfitrião Zheng-Kai Bai.

Depois de fechar a segunda volta no terceiro posto, Ricardo Santos completou a terceira em 67 pancadas, cinco abaixo do par, depois de marcar cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e não fazer qualquer 'bogey' (uma acima).

Na classificação, Ricardo Santos e Zheng-Kai Bai seguem com uma pancada de avanço sobre o alemão Alexander Knappe, que está isolado no terceiro posto.