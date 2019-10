Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou hoje o novo primeiro-ministro, António Costa, que "não é fácil a tarefa que o espera" à frente do XXII Governo, face às mudanças na Europa e no mundo, hoje "mais complexos e mais imprevisíveis".

No discurso após a posse do novo executivo, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, em que se dirigiu sempre a Costa como "senhor primeiro-ministro", Marcelo falou da conjuntura externa, mas também em termos internos, e em que multiplicou os avisos ao Governo.

"Não é fácil e não será fácil a tarefa que o espera. A Europa e o mundo estão hoje muito diferentes do que 2015, mais complexos, mais imprevisíveis", afirmou.