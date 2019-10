Actualidade

O brasileiro Filipe Toledo, número dois do 'ranking' da Liga Mundial de Surf (WSL), foi hoje eliminado nos 'quartos' do Meo Rip Curl Pro, em Peniche, enquanto o terceiro, Jordy Smith, e o quarto, Ítalo Ferreira, avançaram.

O dia arrancou com a disputa dos quartos de final na Praia de Supertubos, com sol, boas ondas e muito público na areia, com o sul-africano Jordy Smith (13,40 pontos) a vencer o norte-americano Kolohe Andino (10,97), número cinco mundial, e a manter vivas as hipóteses de 'roubar' a licra amarela - destinada ao líder do 'ranking' mundial - a Gabriel Medina, que foi eliminado nos oitavos de final.

Para tal, Jordy Smith tem que vencer a etapa portuguesa, a penúltima do circuito principal da WSL.