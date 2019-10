Actualidade

O filme "Vitalina Varela", do realizador português Pedro Costa, conquistou o "Silver Hugo", prémio do júri do Festival de Cinema de Chicago, que está a decorrer nos Estados Unidos.

O anúncio foi hoje feito através de comunicado pela Midas Filmes, que recorda que o prémio do Festival de Cinema de Chicago acontece poucos dias depois de o filme "Vitalina Varela" vencer o grande prémio do Festival de Cinema de La Roche-su-Yon, em França.

Segundo o site oficial do Festival de Cinema de Chicago, o filme "Vitalina Varela" mereceu o prémio "Silver Hugo" por uma "visão arrebatadora e magistral entre o horror e o melodrama, a espiritualidade e o desespero".