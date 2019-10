Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, disse hoje estar consciente da dificuldade do jogo com o Sporting, da oitava jornada da I Liga de futebol, mas garantiu o plantel "focado" na sua ideia de jogo.

"Estamos conscientes que vamos ter uma tarefa difícil. O Sporting vai criar-nos dificuldades a jogar na sua casa, mas acreditamos muito naquilo que fazemos e vamos manter a nossa ideia de jogo", sublinhou, acrescentando que o objetivo passa por "chegar à baliza do Sporting".

Em conferência de imprensa num hotel de Lisboa, onde a comitiva do Vitória de Guimarães está instalada, Ivo Vieira revelou que não ficou satisfeito com a derrota com o Arsenal, por 3-2, na Liga Europa, com a vitória a fugir nos últimos minutos, mas elogiou o desempenho dos jogadores.