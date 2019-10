Actualidade

Bruno Lage assumiu hoje que o nível exibicional do Benfica tem sido "irregular" em 2019/20 e realçou que cabe à equipa de futebol "encontrar soluções" para dar a volta a uma situação que "acontece em todo o mundo".

Já perto do final da conferência de imprensa de antevisão da visita ao terreno do Tondela, no domingo, o técnico 'encarnado' lamentou que o foco do futebol esteja "mais centrado no espetáculo do que na saúde dos jogadores", mas rejeitou desresponsabilizar o grupo pela exigência do calendário.

"Se os jogos fossem de quatro em quatro dias, metade destas lesões não aconteciam", garantiu o técnico campeão nacional, depois de admitir que "o relvado" e a "ausência de jogadores importantes" também não ajuda à regularidade exibicional.