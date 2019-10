Brexit

O Ministério das Finanças britânico suspendeu a produção de uma moeda de 50 cêntimos de libra comemorativa da saída do país da União Europeia com a data de 31 de outubro gravada, face ao previsível novo adiamento do 'Brexit'.

A moeda, cujo valor facial equivale a 60 cêntimos de euro, tem gravada a data prevista de saída do Reino Unido da UE, 31 de outubro, sob a inscrição "Paz, prosperidade e amizade entre todas as nações".

As Finanças ordenaram a suspensão da produção à entidade emissora de moeda no Reino Unido, Royal Mint, o que ocorre pela segunda vez, depois de a primeira data de saída - 29 de março de 2019 - ter sido adiada para 12 de abril, primeiro, e 31 de outubro, depois.