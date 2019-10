Governo

O programa do XXII Governo Constitucional foi hoje aprovado em Conselho de Ministros, que se realizou pouco depois de o segundo executivo liderado por António Costa ter sido empossado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Conselho de Ministros, em reunião realizada hoje na Presidência do Conselho de Ministros, procedeu à discussão e aprovação do Programa do Governo, que será remetido à Assembleia da República nos termos constitucionais", lê-se no comunicado do executivo.

Na quinta-feira, a conferência de líderes parlamentares agendou a discussão do programa do Governo para quarta e quinta-feira, calendário que mereceu a oposição do PSD.