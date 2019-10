Actualidade

Gil Vicente e Portimonense empataram hoje 1-1, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, entre duas equipas que procuravam distanciar-se dos lugares de despromoção.

Os algarvios inauguram o marcador aos 40 minutos, por intermédio do avançado Aylton Boa Morte, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade no fim da primeira parte, aos 45+6, através de uma grande penalidade concretizada pelo brasileiro Sandro Lima.

As duas equipas, que têm apenas um triunfo no campeonato, ficaram mais perto da 'zona vermelha': o Gil Vicente, sem vencer desde a ronda inaugural (2-1 na receção ao FC Porto), é 15.º classificado, com sete pontos, enquanto o Portimonense é 16.º, com seis.