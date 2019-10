Portugal Masters

O sul-africano Brandon Stone assumiu hoje a liderança do Portugal Masters, no final da terceira volta no Dom Pedro Victoria Golf Club, em Vilamoura, com Tomás Silva a suceder a Tiago Cruz como o melhor português em prova.

Brandon Stone, de 26 anos, completou a terceira ronda com 66 pancadas, cinco abaixo do par, e passou para o comando do torneio português do European Tour, dotado de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, com uma vantagem de dois 'shots' sobre o compatriota Dean Burmester e Oliver Fisher.

Entre os portugueses, Tiago Cruz, que ocupava o nono lugar à partida para a penúltima volta, esteve em dia 'não', ao marcar 73 pancadas, duas acima do par, para totalizar 208 'shots', cinco abaixo, sendo ultrapassado por Tomás Silva no 'leaderboard'.