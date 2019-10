Actualidade

O médio Chiquinho, que se lesionou no final de agosto, regressou hoje aos convocados do Benfica para o jogo de domingo no estádio do Tondela, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Chiquinho volta a fazer parte das opções do técnico Bruno Lage, dois meses depois de ter sofrido uma desinserção do tendão médio adutor da perna esquerda, no 'clássico' caseiro diante do FC Porto, que ditou a derrota dos campeões nacionais, por 2-0, em 24 de agosto.

A mesma lesão que afetou Chiquinho afasta agora Rafa da visita a Tondela, depois de o avançado se ter lesionado no duelo com o Lyon, para o grupo G da Liga dos Campeões, na quarta-feira.