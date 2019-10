Actualidade

O grupo "Juntos pelo futuro", de Filipe Lobo d'Ávila, que está "em reflexão" sobre uma candidatura à liderança do CDS, vai pedir à direção um relatório "legível, verdadeiro e transparente" acerca das contas do partido, foi hoje anunciado.

Em declarações à Lusa, o dirigente Raul Almeida disse que o pedido vai ser feito por um dos membros do grupo, José Carmo, dirigido "a todo a direção" do partido, afirmando que, nesta fase pré-congresso para escolher o sucessor de Assunção Cristas, "é preciso conhecer a realidade das contas com transparência, detalhe e verdade".

Se a resposta da direção de Cristas, "porque toda a direção é responsável pelas contas" do partido, não for satisfatória, então o grupo Juntos pelo CDS admite pedir "uma auditoria externa" à situação financeira dos centristas, acrescentou o ex-deputado.