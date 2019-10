Governo

O Governo pretende criar um plano plurianual de admissões nas forças e serviços de segurança para assegurar "o rejuvenescimento" do efetivo e "a manutenção de elevados graus de prontidão e eficácia operacional", segundo o programa hoje apresentado.

"Promover a aprovação de um plano plurianual (2020/2023) de admissões nas forças e serviços de segurança, assegurando o contínuo rejuvenescimento e a manutenção de elevados graus de prontidão e eficácia operacional dos seus efetivos", refere o Programa do XXII Governo Constitucional hoje aprovado em Conselho de Ministros.

No capítulo dedicado à segurança, o programa do Governo sublinha que serão também atualizadas as regras para a instalação de sistemas de videovigilância em zonas de risco, para a utilização de 'drones' e para a utilização de sistemas de registo de imagem pelas forças de segurança "no respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos".