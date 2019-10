Governo

O Governo quer desenvolver com Espanha uma Estratégia de Desenvolvimento Integrado das Regiões de Fronteira, que inclui um 'Simplex' Transfronteiriço, para tornar aqueles territórios mais atrativos para viver e trabalhar.

"Ao contrário da generalidade da Europa, onde historicamente as zonas mais populosas e prósperas são as de fronteira, as regiões transfronteiriças entre Portugal e Espanha consistem em territórios predominantemente rurais caracterizados por um acentuado despovoamento e pelo envelhecimento. Estas dinâmicas estruturais apelam a uma ação conjunta, que assegure a sustentabilidade futura dos territórios de fronteira, tornando-os mais atrativos para viver, trabalhar e investir", indicou o executivo no Programa do XXII Governo Constitucional, aprovado hoje em Conselho de Ministros.

Apesar de a fronteira luso-espanhola ser a mais antiga da Europa, apresentando 1.234 quilómetros de extensão, "as zonas de fronteira entre os dois países representam 27% do território ibérico, mas são ocupadas por apenas 8% da população, correspondendo a pouco mais de quatro milhões de habitantes".