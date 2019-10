Governo

O Governo quer criar bancos de recursos genéticos marinhos enquanto ativos da economia portuguesa, virados para o desenvolvimento de novos produtos sustentáveis em áreas como a alimentação e as indústrias farmacêutica e química.

A medida, sobre a qual não são dados pormenores, faz parte das políticas dedicadas ao mar, no capítulo do ordenamento e sustentabilidade dos recursos marinhos, do programa do XXII Governo Constitucional, hoje aprovado em Conselho de Ministros e entregue na Assembleia da República.

O executivo propõe-se também concretizar a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas, definir os respetivos planos de gestão e cumprir compromissos assumidos no quadro das Nações Unidas, de classificar como áreas protegidas 14% das águas sob jurisdição portuguesa até 2020 e 30% até 2030. As áreas marinhas protegidas cobrem atualmente cerca de 7% do mar português.