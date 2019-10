Actualidade

Os filmes "Santikhiri", do tailandês Thunska Pansittivorakul, e "Viveiro", do português Pedro Filipe Marques, filmado em Arcozelo, venceram os principais prémios do DocLisboa, anunciou esta noite o festival internacional de cinema documental.

"Santikhiri/Sonata" venceu o Grande Prémio da Competição Internacional - Grande Prémio Cidade de Lisboa para Melhor Filme de Competição Internacional - e "Viveiro", de Pedro Filipe Marques, conquistou o Prémio DocLisboa para Melhor Filme da Competição portuguesa, de acordo com o palmarés atribuído no sábado à noite, em Lisboa.

O Prémio do Júri da Competição Internacional (Prémio Sociedade Portuguesa de Autores) distinguiu o filme "Just Don't Think I'll Scream", de Frank Beauvais, tendo sido atribuída uma Menção Especial à obra "Um Filme de Verão", de Jo Serfaty.