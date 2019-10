Portugal Fashion

O Portugal Fashion terminou este sábado, após receber quase 44 mil visitantes nos quatro dias, com o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor a prometer a "continuação de um apoio sólido" ao setor.

A organização do 45.º Portugal Fashion avançou à agência Lusa que esta edição recebeu perto de 44 mil visitantes nos quatro dias do evento de moda, um número que supera o da última edição, que registou cerca de 37 mil pessoas em quatro dias.

O último dia da Semana da Moda do Porto arrancou no seu 'quartel general', na Alfândega do Porto com as coleções das estilistas portuguesas Alexandra Moura e Susana Bettencourt, inspiradas nos bacalhoeiros e no "síndrome do pensamento acelerado", respetivamente, e encerrou com a nova coleção da dupla Alves/Gonçalves que trouxe à passarela uma "atmosfera mais íntima e 'underground'".