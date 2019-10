Actualidade

A África do Sul qualificou-se hoje pela terceira vez para a final do Mundial de râguebi, para reeditar no sábado a final de 2007 com a Inglaterra, ao vencer o País de Gales por 19-16, em Yokohama, Japão.

Num encontro muito equilibrado, com um ensaio para cada lado e que os 'springboks' lideravam por 9-6 ao intervalo, decidiu a quarta penalidade de Handre Pollard, aos 76 minutos.

A África do Sul, única seleção que nunca perdeu qualquer final, já ganhou a prova em 1995 (15-12 após prolongamento à Nova Zelândia, em casa) e 2007 (15-6 à Inglaterra), podendo, no sábado, igualar os três troféus da Nova Zelândia.