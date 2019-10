Actualidade

A Ordem dos Médicos Dentistas saúda o alargamento do cheque dentista a partir dos 2 anos de idade e espera que sejam abrangidas todas as crianças independentemente do tipo de estabelecimento de ensino que frequentem.

Em declarações à agência Lusa a propósito da medida contemplada no programa do Governo, o bastonário Orlando Monteiro da Silva considerou "extremamente positivo" que o Executivo alargue o cheque dentista a todas as crianças entre os 2 e os 6 anos.

O bastonário espera que o cheque dentista entre os 2 e os 6 anos não esteja condicionado à frequência de estabelecimentos de ensino públicos, como acontece atualmente com o cheque dentista atribuído a partir dos sete anos, que só abrange as crianças que frequentem escolas públicas.