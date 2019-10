Migrações

Roma, 27 out 2019 (EFE) - O barco da organização não-governamental Open Arms resgatou hoje 43 migrantes que se encontravam à deriva no Mediterrâneo Central, confirmou a ONG espanhola à agência EFE.

Com este resgate são já três os navios humanitários e cerca de 250 as pessoas que esperam que as autoridades maltesas ou italianas concedam um porto para desembarcar.

A Open Arms confirmou que depois de localizar uma "antiga e precária embarcação com 43 pessoas à deriva em águas internacionais e entre as quais 13 menores e duas mulheres, uma delas grávida, iniciou o resgate durante a madrugada".