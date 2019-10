Actualidade

Cerca de 180 mil pessoas receberam ordem para abandonar as suas casas devido aos incêndios florestais que, em consequência dos ventos fortes, ameaçam a região vinícola no norte do estado da Califórnia, disseram hoje as autoridades locais.

A polícia do condado de Sonoma escreveu hoje na rede social Twitter que esta é a maior evacuação que algum elemento da força de segurança se consegue lembrar, escreve a agência Associated Press.

A ordem de evacuação foi significativamente alargada durante a noite a parte da cidade de Santa Rosa, com 175 mil pessoas, que foi fortemente atingida há dois anos por um incêndio florestal que destruiu milhares de casas e matou 22 pessoas.