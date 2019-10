Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, afirmou hoje em Setúbal, nas comemorações do Dia do Exército, que o Governo vai criar "incentivos financeiros e de outra natureza, para recrutar e reter talento nas Forças Armadas".

"O Governo esteve e permanece plenamente empenhado neste objetivo, e tudo fará para criar incentivos financeiros e de outra natureza, para recrutar e reter talento nas nossas Forças Armadas, garantindo os efetivos necessários às exigências atuais", disse João Gomes Cravinho, que também defendeu a necessidade de se aumentar a presença feminina no Exército, que atualmente tem apenas 10,4% de mulheres.

"Estamos e continuaremos a estar também empenhados na valorização da carreira militar e na sua dignificação, que passa também pelo reforço dos apoios aos antigos combatentes e aos deficientes das Forças Armadas. Sem cuidarmos do passado, não saberemos cuidar do futuro", acrescentou João Gomes Cravinho, que reafirmou o empenho do Governo nestas matérias, através da aprovação do Plano para a Profissionalização e do Plano para a Igualdade nas Forças Armadas.