Actualidade

Oito migrantes, entre os quais quatro crianças, foram encontrados hoje num camião frigorífico, no Porto de Calais, em França.

Os oito migrantes encontravam-se com "hipotermia leve", de acordo com os bombeiros que lhes prestaram cuidados antes de serem transportados para o hospital de Calais.

Os migrantes, que disseram ser afegãos, foram encontrados durante a verificação do camião, no porto, antes de embarcar num navio balsa para o Reino Unido, segundo informações do Ministério público ao jornal local La Voix du Nord.