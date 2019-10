Moçambique/Eleições

Filipe Nyusi tornou-se hoje no único chefe de Estado moçambicano reeleito que não teve participação direta na luta de libertação nacional e sem patente militar, mas que fez da conquista da paz um dos seus principais objetivos.

O líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato, com 73% dos votos, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições, na divulgação dos resultados oficiais da votação de 15 de outubro, e o seu partido teve uma maioria superior a dois terços do parlamento.

Nyusi chegou à Presidência da República com as credenciais de engenheiro - que levou, como presidente do clube, o modesto Ferroviário de Nampula a campeão nacional de futebol moçambicano -, e com uma passagem fugaz pelo cargo de ministro da Defesa, sob a presidência de Armando Guebuza.