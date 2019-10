Catalunha

Cerca de 80 mil pessoas, segundo a Guarda Urbana - 400 mil, segundo os organizadores --manifestaram-se hoje no centro de Barcelona contra o processo de independência da Catalunha, numa mobilização convocada pela Sociedade Civil Catalã (SCC).

A manifestação, que se juntou sob o lema "Pela concórdia, pela Catalunha: Basta!" percorreu o "Passeig de Gràcia", uma das principais avenidas da cidade, onde as melhores marcas e negócios importantes se concentram, agitando milhares de bandeiras espanholas, e fazendo ecoar frases como "Viva a Espanha", "Sou espanhol", "Barcelona não se queima" ou "Torra e Puigdemont [atual e anterior presidentes do governo da Catalunha], juntos na prisão".

A marcha contou, entre outros, com a presença dos atuais ministros dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, e do Desenvolvimento, José Luis Ábalos; do primeiro secretário do Partido Socialista da Catalunha (PSC), Miquel Iceta; do presidente do Partido Popular (PP), Pablo Casado; do líder do Ciudadanos (Cs), Albert Rivera; assim como do líder da Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, e do líder da lista de Vox para Barcelona, Ignacio Garriga.