Actualidade

O FC Porto juntou-se hoje ao Benfica na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Famalicão, anterior comandante, em jogo da oitava jornada da prova.

Os golos marcados pelo colombiano Luis Díaz, aos 45 minutos, o brasileiro Soares, aos 73, e Fábio Silva, aos 88, permitiram ao vice-campeão nacional impor a primeira derrota ao Famalicão no campeonato, o deixa o Boavista como a única equipa ainda invicta.

O FC Porto alcançou a sétima vitória seguida na I Liga, depois da derrota sofrida na ronda inaugural com o Gil Vicente (2-1), e juntou-se no topo da classificação ao Benfica, que se impôs hoje em Tondela, por 1-0, ambos com dois pontos de vantagem sobre o Famalicão.