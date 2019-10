Actualidade

O ambiente é animado, sem deixar de ser marcadamente empresarial. As atenções dirigem-se para a apresentação sobre os erros mais comuns no embalamento, no encontro do INTREPIDA, projeto europeu que apoia mulheres empreendedoras do Alentejo, Algarve e Andaluzia.

Loulé, no distrito de Faro, foi a cidade escolhida para a 3.ª edição do Fórum INTREPIDA, que durante dois dias da semana passada juntou 60 empresárias - das 500 envolvidas no projeto -, criando mais uma oportunidade para reforçarem o contacto e o intercâmbio de ideias e de experiências, fomentarem estratégias de colaboração e trabalharem a possibilidade de expansão dos seus negócios.

Se na sala do núcleo de Loulé do Instituto de Emprego e Formação Profissional a atenção está centrada nas conferências - embalamento, marketing por telemóvel ou vendas 'on-line' -, os intervalos e momentos de lazer tornam-se oportunidades para que as participantes se possam conhecer.