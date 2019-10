Actualidade

A dívida pública cabo-verdiana deverá aumentar em 2020 para mais de 250 mil milhões de escudos (2.260 milhões de euros), equivalente a 118,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo estimativa do Governo.

A informação consta da documentação de apoio à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, que vai estar em discussão na Assembleia Nacional até dezembro, e aponta para um aumento do 'stock' da dívida pública, em termos absolutos, de mais de 8.200 milhões de escudos (74 milhões de euros), face a 2019, equivalente a mais 3,4%.

O mesmo documento aponta que o Governo espera fechar as contas de 2019 com um endividamento total de 241.829 milhões de escudos (2.180 milhões de euros), o que representará um aumento de 5,6% face ao Orçamento executado em 2018, traduzindo-se ainda num equivalente a 122,3% do PIB.