Actualidade

O Governo cabo-verdiano prevê endividar-se em 19.953 milhões de escudos (180,4 milhões de euros) para cobrir o financiamento do Orçamento do Estado de 2020, ano em que o serviço da dívida representará 7,7% de todas as despesas.

A informação consta da documentação de apoio à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, que vai estar em discussão na Assembleia Nacional até dezembro e que estima um défice orçamental de 1,7% no próximo ano, o que justifica estas necessidades de endividamento.

Ainda assim, a previsão de défice é inferior, em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), face à expetativa para as contas públicas deste ano, que apontam para 2,2%.