Actualidade

O escritor angolano Ondjaki considerou hoje que Angola atravessa um "momento complicado" a nível económico e financeiro e que o Governo deve ouvir e agir em função das prioridades da maioria das populações.

"Já se passaram dois anos, penso que tem sido uma gestão difícil, o país está a atravessar um momento complicado do ponto de vista até de algumas carências básicas, sendo que outras se somam. Por exemplo, tivemos uma enorme seca no sul do país, o que não facilita as coisas, nem para o Governo, nem para a população", considerou Ondjaki, em declarações à agência Lusa, na cidade da Praia, onde participa na terceira edição do festival literário Morabeza.

Instado a comentar o atual momento em Angola, o escritor, poeta, reconheceu que não é propriamente um avaliador de políticas, mas, como cidadão, disse que neste momento o Presidente da República, João Lourenço, "terá que fazer novos esforços, terá que inventar novos caminhos porque a realidade económica e financeira do país complicou-se muito".