Açores/Mau tempo

O Governo dos Açores vai conceder um apoio extraordinário para a alimentação animal nas ilhas das Flores e do Corvo para mitigar os prejuízos causados pela passagem do furacão "Lorenzo", no início deste mês, foi hoje anunciado.

Uma portaria hoje publicada em Jornal Oficial determina a concessão de um apoio de 7,5 cêntimos por quilograma, até ao montante máximo de 100 toneladas de concentrado fibroso e 100 toneladas de palha e feno na forma prensada.

"Este apoio extraordinário do Governo dos Açores justifica-se pelo facto de a passagem do furacão 'Lorenzo' ter prejudicado a produção agrícola e diminuído substancialmente a quantidade de pastagem disponível, destinada às necessidades normais de alimentação dos efetivos pecuários nas Flores e no Corvo", salienta uma nota do executivo açoriano.