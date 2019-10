Actualidade

O novo consórcio do gás que junta a Sonangol às multinacionais BP, Chevron, Total e Eni vai iniciar a produção em 2022, anunciou hoje, em Luanda, o presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis.

Paulino Jerónimo, que falava na cerimónia de assinatura do acordo relativo ao desenvolvimento de gás não-associado com os membros integrantes do consórcio, realçou que o projeto, um investimento de dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), irá beneficiar a economia angolana permitindo o fornecimento contínuo de gás à Angola LNG e, consequentemente, o fornecimento de gás ao ciclo combinado do Soyo e a uma futura fábrica de fertilizantes, que o Governo angolano quer construir com apoio russo.

Além disso, acrescentou, permitirá criar "vários postos de trabalho", pois a construção do projeto será desenvolvida por empresas locais.