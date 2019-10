Brexit

O coordenador do Parlamento Europeu para o 'Brexit' confessou-se hoje aliviado "por ninguém ter morrido numa valeta", ironizando sobre as declarações do primeiro-ministro britânico, que em setembro disse preferir esse cenário a pedir a Bruxelas um novo adiamento.

"Aliviado por finalmente ninguém ter morrido numa valeta", escreveu Guy Verhofstadt na sua conta na rede social Twitter.

Feita no dia em que os 27 Estados-membros concordaram com uma nova extensão "flexível" da data do 'Brexit', a publicação do eurodeputado belga recupera uma afirmação de Boris Johnson, que declarou, em 05 de setembro, que "preferia estar morto numa valeta" do que pedir a Bruxelas um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).