Moçambique/Eleições

O Governo português saudou hoje a "participação cívica" dos candidatos e partidos políticos nas eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique, manifestando a expectativa no empenho de todos numa genuína reconciliação nacional.

"A preservação da paz é essencial para a prosperidade do povo moçambicano e o desenvolvimento sustentável do país. Portugal espera assim que todos os relevantes atores se empenhem no sentido de assegurar uma genuína reconciliação nacional, incluindo no quadro do Acordo de Paz e Reconciliação assinado a 06 de agosto último", adiantou hoje, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

De acordo com os resultados oficiais, divulgados no domingo pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, venceram com maiorias folgadas as eleições de 15 de outubro.