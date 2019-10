Actualidade

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve uma funcionária da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) suspeita de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal, indicou hoje aquele serviço de segurança.

Segundo o SEF, a mulher de 31 anos foi detida no sábado, no aeroporto de Lisboa, à saída de um voo de Luanda (Angola), com trânsito para Casablanca, Marrocos.

A mulher estava acompanhada de outras duas cidadãs adultas, de 27 e de 31 anos, e de dois menores, de um e sete anos, todos estrangeiros, e foram detetadas na aérea internacional do aeroporto de Lisboa pelos inspetores daquele serviço de segurança.