Actualidade

A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) considerou hoje que a previsão de recessão em Angola este ano mostra "as dificuldades que a economia enfrenta", e que a estimativa de crescimento de 1,8% para 2020 "é irrealista".

"Esta última modificação mostra as dificuldades que a economia enfrenta, tendo sido fortemente atingida por uma combinação dos preços baixos do petróleo e uma redução nos volumes de produção por causa da maturação dos campos e de questões técnicas", escrevem os analistas da revista britânica 'The Economist'.

Na nota sobre a revisão do cenário macroeconómico que consta no Programa Macroeconómico Executivo, apresentado a líderes empresariais, e a que a Lusa teve acesso, os peritos da Economist escrevem que "dado o nível de produção de petróleo e a previsão de que os preços fiquem abaixo dos 70 dólares por barril até 2022, a projeção de crescimento do Governo de 1,8% para 2020 é irrealista".