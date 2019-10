Moçambique/Eleições

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) vai contestar os resultados eleitorais junto do Conselho Constitucional, apontando "vários casos de irregularidades" registados na votação de 15 de outubro, disse hoje à Lusa o mandatário de candidatura do principal partido de oposição.

"Vamos recorrer contra a deliberação que aprova os resultados definitivos destas eleições, que tiveram várias irregularidades, desde o próprio recenseamento eleitoral, e devem ser anuladas", disse Venâncio Mondlane.

Os resultados eleitorais, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) no domingo em Maputo, deram larga vantagem à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, cujo candidato, Filipe Nyusi, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato como Presidente, com 73% dos votos.