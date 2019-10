Actualidade

A morte do líder do grupo Estado Islâmico permite salvar a face do Presidente norte-americano, Donald Trump, perante as críticas sobre o abandono militar na Síria, mas os analistas consideram que terá pouca relevância na luta contra o terrorismo 'jihadista'.

A morte de Abu Bakr al-Baghdadi pelas forças norte-americanas, anunciada no sábado por Donald Trump, deixou o grupo extremista Estado Islâmico (EI) sem o líder, constituindo um revés importante para a organização que tem sido sucessivamente derrotada nos últimos meses, ficando agora limitada a um reduto do seu autodenominado "califado".

Contudo, os analistas recordam que, já antes da morte de al-Baghdadi, o EI tinha feito um forte esforço de descentralização, para evitar a desagregação organizativa decorrente da eliminação de núcleos de poder, como agora aconteceu.