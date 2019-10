Guiné-Bissau/Eleições

A Missão Integrada da ONU para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (Uniogbis) apelou hoje à população e aos partidos políticos do país para manterem a calma e a serenidade.

"A Uniogbis apela à população e aos partidos políticos da Guiné-Bissau a que se mantenham calmos e serenos e expressa as suas mais sinceras condolências à família e aos entes queridos do falecido, e deseja uma rápida recuperação dos feridos", refere, em comunicado à imprensa.

No sábado, uma manifestação de protesto, não autorizada pelo Ministério do Interior e organizada pela oposição política, contra a forma como estão a ser organizadas as presidenciais, terminou com um morto, três feridos e, pelo menos, três pessoas detidas, depois de ter sido dispersada pelas forças de segurança.