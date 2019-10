Actualidade

Astrónomos defendem que o asteroide Hígia deveria ser classificado como planeta-anão, o que, a concretizar-se, tornaria este corpo celeste no mais pequeno dos planetas-anões do Sistema Solar, destronando o asteroide Ceres, foi hoje divulgado.

Segundo a equipa internacional de astrónomos que assina um artigo publicado na revista da especialidade Nature Astronomy, o Hígia reúne os requisitos para ser classificado como planeta-anão: orbita o Sol, não é uma lua, terá massa suficiente para, por ação da sua própria gravidade, adquirir uma forma quase esférica e, ao contrário de um planeta, não tem as proximidades da sua órbita desimpedidas.

Pela primeira vez, os astrónomos conseguiram observar o asteroide com uma resolução suficientemente alta para estudar a sua superfície e determinar a forma e o seu tamanho, refere em comunicado o Observatório Europeu do Sul, organização da qual Portugal faz parte e que opera o telescópio no Chile com que foram feitas as observações, o VLT (Very Large Telescope, Telescópio Muito Grande).