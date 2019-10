Actualidade

O gabinete de estudos do Banco Fomento Angola disse hoje que as reservas líquidas de Angola em moeda estrangeira caíram para 10,1 mil milhões de dólares, o valor mais baixo desde pelo menos 2011.

De acordo com o relatório semanal enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso, os analistas do BFA sublinham que este valor, equivalente a 9,1 mil milhões de euros, "é o valor mais baixo desde pelo menos 2011, quando a atual série estatística começou".

No documento, o gabinete de estudos económicos do BFA acrescenta que, comparando com o final do ano passado, as reservas representam menos 555 milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros), o que equivale a uma queda mensal de 62 milhões de dólares (55 milhões de euros).