Actualidade

O autor português André Letria foi distinguido na Bienal de Ilustração de Bratislava (BIB), na Eslováquia, com as ilustrações do livro "A Guerra", feito com José Jorge Letria, revelou a editora Pato Lógico.

A bienal BIB, cuja 27.ª edição começou no dia 25, é uma das mais antigas iniciativas dedicadas à ilustração para a infância e juventude, contando com um programa de exposições, oficinas, um simpósio internacional e prémios.

A exposição principal, patente no castelo de Bratislava, apresenta ilustrações de autores concorrentes aos prémios da bienal e dela faz parte o trabalho de André Letria para o livro ilustrado "A Guerra", que criou a partir de um texto de José Jorge Letria.