Guiné-Bissau/Eleições

O presidente do comité de sanções para a Guiné-Bissau do Conselho de Segurança da ONU, Anatólio Ndong Mba, pediu hoje aos políticos guineenses para encontrarem um ambiente de entendimento para que as presidenciais cheguem a "bom porto".

"Estamos a aconselhar os atores políticos e o Governo a procurarem um ambiente de calma, de entendimento, de confiança entre todos para que o processo [para as eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro] possa chegar a bom porto", afirmou o diplomata da Guiné-Equatorial.

O embaixador, que chegou domingo a Bissau, iniciou hoje uma série de contactos para avaliar a situação política no país no quadro do regime de sanções imposto em 2012.