O Bank Millennium tem feito inúmeros acordos no caso dos empréstimos em francos suíços na Polónia, somando hoje esta carteira apenas metade dos iniciais 6.000 milhões de euros, afirmou hoje o presidente do conselho de administração do BCP.

"O Bank Millennium [detido em 50,1% pelo banco português BCP] tem estado na Polónia constantemente a chegar a acordo com clientes e tem estado sempre aberto a chegar a decisões que tenham o acordo do banco e dos clientes", afirmou Nuno Amado, acrescentando que, "com o atual enquadramento, pode existir uma oportunidade para acelerar alguns acordos", que são sempre "melhores do que litígios em grande escala".

"Vamos ver, o tempo vai ajudar a perceber qual é o melhor caminho, e é possível que o melhor caminho passe por mais acordos, o que é bom para todos", reiterou em declarações aos jornalistas no Porto, à margem de uma conferência organizada pela UGT.