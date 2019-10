Actualidade

A circulação ferroviária na linha de Cascais esteve hoje suspensa entre cerca das 15:00 e as 16:05, nos dois sentidos, devido a um atropelamento, que provocou um morto e um ferido grave, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com a informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o atropelamento ferroviário aconteceu na localidade de São João do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, mobilizando 14 operacionais e sete veículos de socorro.

O Comando Distrital de Operações e Socorro de Lisboa referiu que o ferido grave foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.